Die Hochzeit mit TV-Produzent Brad Falchuk steht kurz bevor, doch schon jetzt zeigt sich die schöne Frau mit Babybauch auf Instagram

Schauspielerin Gwyneth Paltrow, 45, ist bereits Mutter von zwei Kindern. Aus der Ehe mit Chris Martin stammen ihre Töchter Apple Martin und Moses Martin. Ob sie mit ihrer Familienplanung bereits abgeschlossen hat, ist unklar.

Das Nacktfoto verwirrt

Jüngst verkündete Kollegin Kate Hudson, 39, dass sie ein weiteres Kind erwartet. Gwyneth wäre also nicht die einzige Schauspielerin, die mit einer späten Schwangerschaft überrascht. Auf Instagram zeigt sie sich jetzt mit einer riesigen Babykugel – allerdings nur ein Rückblick.

Ihre Worte im Post klären die Situation auf: "Vor 14 Jahren am Rande eines lebensveränderten Moments...." Hiermit leitet die Schauspielerin ihre Glückwünsche an alle Mamas weltweit ein, die sich am Mutttertag selber feiern sollten.“

Hochzeitspläne vs. Kinderwunsch?

Ein schönes Statement, wie wie viele Fans auf der sozialen Plattform meinen. Ob sie tatsächlich an eine weitere Schwangerschaft denkt bleibt allerdings offen. Im Moment jedenfalls konzentriert sie sich voll und ganz auf die Hochzeit.