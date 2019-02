Meghan ist nach New York gereist. Dort feiert die hochschwangere Herzogin - ohne ihren Ehemann Prinz Harry - mit ihren Freunden.

THEMEN:

Schon den Valentinstag haben Harry und Meghan getrennt verbracht, denn ausgerechnet am "Tag der Liebe" weilte der Prinz in Norwegen und nicht an der Seite seiner Ehefrau. Dabei hatte ehemalige "Suits"-Darstellerin in der Vergangenheit auf ihrem Lifestyle-Blog "The Tig" offen darüber geschrieben, wie wichtig ihr dieser Tag sei. "Jedes Jahr am 14. Februar wache ich auf, fühle mich, als wäre ich in ein Robert-Doisneau-Foto eingetaucht und warte mit angehaltenem Atem darauf, in einem Kuss zu versinken."

Doch was Harry kann, kann Meghan schon lange. Die Herzogin reiste ohne ihren Ehemann nach New York, um mit ihren Freunden die anstehende Geburt ihres ersten Kindes zu feiern.

Auch interessant: Harry und Meghan: Alles zu den Baby-News

© www.PPS.at

Herzogin Meghan bewohnt das "The Mark Hotel" in New York, das nur einen Häuserblock vom Central Park entfernt liegt und einen tollen Blick auf die Madison Avenue bietet. Die 37-Jährige, die demnächst ihr erstes Kind erwartet, traf sich mit ihren alten Freunden unter anderem zum Lunch im Nobelhotel "The Surrey".

© www.PPS.at

Mit dabei waren unter anderem Abigail Spencer, die Meghan aus der gemeinsamen "Suits"-Zeit kennt, sowie ihre beste Freundin und Stylistin Jessica Mulroney.

© www.PPS.at

Auch Tennis-Queen Serena Williams, ebenfalls eine gute Freundin der Herzogin von Sussex, durfte nicht fehlen.

© www.PPS.at

Und natürlich durfte auch Meghans guter Freund Markus Anderson bei den Treffen nicht fehlen.

© www.PPS.at

Der Hauptgrund, weshalb Meghan sich kurz vor der Geburt nach New York begeben hat, war jedoch die für sie ausgerichte "Baby Shower". Solch eine Feier hat in den USA Tradition. Werdende Mamas werden vor der Geburt nochmal ordentlich gefeiert.

© www.PPS.at