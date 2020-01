Noch ein Baby für Herzogin Kate und Prinz William? Dazu bezog die Herzogin Stellung. Lässt sich daraus ableiten: Sie will, er nicht?

Es ist eine unablässliche Zutat in der Gerüchteküche: Die Spekulation um ein royales Baby. Wird Herzogin Kate wieder schwanger? Ist sie gar schon schwanger? Sie trägt wieder vermehrt Blau, haben Sie es gesehen? Nein?! Sie berührt ihren Bauch so auffällig oft...Das endet wohl vorerst nicht. Auch dieser Artikel trägt ein wenig dazu bei. Obwohl. Die Ehefrau von Prinz William hat nun eigentlich sehr klar Stellung bezogen, oder vielmehr sie hat ihren Göttergatten "vorgeschickt".

© Charlotte Graham / POOL / AFP Prinz William und Herzogin Kate - Seit 2018 ist die Familie zu fünft.

Was war passiert? Bei einem Besuch in Bradford trafen Kate und William auf einen Fan. Josh Macpalce sein Name. Der junge Mann soll ihr laut dem britischen "Mirror" erzählt haben, dass er ihr nach allen drei Geburten - die von Prinz George, die von Prinzessin Charlotte, die von Prinz Louis - eine Glückwunschkarte geschrieben hat. Daraufhin soll Kate gesagt haben: "Ich glaube nicht, dass William weitere Kinder möchte."

» Ich glaube nicht, dass William weitere Kinder möchte «

Das hat gesessen. Aber der Funken in der Gerüchteküche flammt noch einmal kurz auf. Ist doch bekannt, dass Kate sich immer viele Kinder gewünscht hat - eine große Familie. Dass Kate das Kinderwunschthema realistisch einschätzt, belegt auch folgendes Zitat: "Für mich persönlich war es eine wundervolle Erfahrung, Mutter zu werden. Aber es gab auch Zeiten, in denen es eine große Herausforderung war – obwohl ich Unterstützung zuhause habe, die die meisten Mütter nicht bekommen."

Für Prinz William ist Baby Nummer vier also keine Option. Aber für Kate? Es bleibt warm in besagter Gerüchteküche.