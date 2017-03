Natalie Portman ist vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Mutter geworden. Am 22. Februar brachte die Schauspielerin ein Mädchen zur Welt. Die Kleine hört auf den Namen Amalia, Mutter und Kind seien "gesund und glücklich", heißt es.

Einen Tag vor der Oscar-Verleihung sagte Natalie Portman ihre Teilnahme an der Veranstaltung ab. Die 35-Jährige war für ihre Darstellung der ehemaligen First Lady Jackie Kennedy als beste Hauptdarstellerin nominiert, der Award ging bekanntlich an Emma Stone. Portman erklärte, der Grund für die Absage sei ihre fortschreitende Schwangerschaft. Was damals noch kaum jemand wusste: Natalie war bereits Mama.

Video: Natalie noch mit riesigem Babybauch

Vier Tage vor der Oscar-Verleihung erblickte Natalie Portmans Töchterchen Amalia das Licht der Welt. "Mutter und Baby sind glücklich und gesund", erklärte ihr Sprecher Tage später gegenüber dem US-Magazin "People".

© www.PPS.at Natalie Portman wenige Tage vor der Geburt unterwegs mit ihrer Mutter Shelley Hershlag

Für Natalie Portman und ihren Ehemann, den französischen Tänzer und Choreographen Benjamin Millepied, den sie am Set von "Black Swan", den Film, für den sie mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, kennenlernte, ist es das zweite gemeinsame Kind. Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, hat bereits einen fünfjährigen Sohn namens Aleph.