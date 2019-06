Zum Vatertag Montag, 17. Juni 2019 von APA

So sieht Baby Achrie jetzt aus

Harry und Meghan veröffentlichten auf Instagram ein neues Bild ihres etwas über ein Monat alten Sohnes

© Bild: APA/AFP/The official Instagram account of The Duke and Duchess of Sussex/@SussexRoyal/The Duke and Duchess of Sussex