Babler und Doskozil über gemeinsame Auftritte uneins

SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sind sich uneins, was gemeinsame Auftritte bei der SPÖ-Comeback-Tour im Burgenland anbelangt. Während Babler von einem Miteinander überzeugt ist, bekommt er von den Genossen im Burgenland eine Abfuhr. Von der SPÖ-Landesgeschäftsstelle hieß es am Donnerstag nämlich gegenüber dem "Kurier" (Online-Ausgabe): "Eine gemeinsame Sommertour mit Landeshauptmann Doskozil ist nicht vereinbart."

Babler behauptete im Gespräch mit "Puls 24" Gegenteiliges: "Wir sind im Burgenland miteinander unterwegs." Anderslautende Medienberichte seien falsch, wurde Babler in einer Vorabmeldung von "Puls 24" zitiert. Zudem bekräftigte Babler die gute Zusammenarbeit mit Doskozil, der ihm bei der Wahl zum Vorsitzenden am Parteitag in Linz unterlegen war.

Dass seine Comeback-Tour im Burgenland ohne Anwesenheit seines Parteifreundes über die Bühne gehe, sei ein Gerücht das nicht stimme, so Babler: "Überhaupt nicht." Er habe "regelmäßig Kontakt" mit Doskozil. Das Gerücht sei "völlig frei erfunden".

In der Landesgeschäftsstelle der SPÖ Burgenland zeigte man sich darob überrascht: "Eine gemeinsame Sommertour mit Landeshauptmann Doskozil ist nicht vereinbart, die Bundesgeschäftsstelle ist auch darüber informiert, dass der Landeshauptmann sich an den vorgeschlagenen Daten nicht im Burgenland aufhält." Auch sei auszuschließen, dass Doskozil etwas anderes vereinbart haben könnte, da es keinen Kontakt zwischen dem Bundesparteivorsitzenden und dem burgenländischen Landeshauptmann gebe, hieß es gegenüber dem "Kurier".