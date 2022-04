Avril Lavigne gab Verlobung mit Rocker Mod Sun bekannt

Die kanadische Sängerin Avril Lavigne (37, "Complicated") hat ihre Verlobung mit US-Rapper und Punk-Rocker Mod Sun (35) bekanntgegeben. Auf Instagram postete Lavigne am Donnerstag mehrere Fotos, die das Paar in Paris zeigen. Mod Sun, mit bürgerlichem Namen Dylan Smith, hält mit einem herzförmigen Ring auf den Knien um ihre Hand an. Sie werde ihn für immer lieben, schrieb Lavigne zu den Fotos. Als Datum für die Verlobung nennt sie den 27. März.

Auch Mod Sun veröffentlichte mehrere Aufnahmen bei Instagram. Dazu schrieb er, dass er davon träumte, sich in Paris zu verloben. Schon gleich bei ihrer ersten Begegnung habe er gewusst, dass Lavigne die Frau für ihn sei. Die Musiker hatten sich 2021 bei gemeinsamen Song-Aufnahmen kennengelernt.

Die kanadische Sängerin hat zwei Ehen hinter sich. Von 2006 bis 2010 war sie mit dem kanadischen Musiker Deryck Whibley verheiratet. 2015 hatte sich Lavigne nach zwei Jahren Ehe von Nickelback-Sänger Chad Kroeger getrennt.

Mit dem Album "Let Go" wurde Lavigne 2002 schlagartig berühmt. Sie veröffentlichte bisher sieben Studioalben, arbeitete als Schauspielerin und kreierte eine eigene Modelinie. Wegen einer schweren Borreliose-Erkrankung zog sie sich 2014 vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück.