Die Freundin des gestorbenen schwedischen DJs Tim Bergling alias Avicii hatte gehofft, die Nachricht von seinem Tod sei "ein schrecklicher Irrtum" gewesen.

Das schrieb das Model Tereza Kacerova am Freitag bei Instagram. "Ich denke, mir wird langsam klar, dass ich Dich wahrhaftig nie mehr wieder sehen werde", sagte die gebürtige Tschechin in einer Nachricht an ihren "Lieben Tim".

Dazu postete sie Bilder von sich und Bergling sowie ihrem Sohn. Sie habe ihre Beziehung geheimhalten wollen, sagte Kacerova dort weiter. Berglings Familie hatte den DJ in einem offenen Brief am Donnerstag als "verletzliche Künstlerseele" bezeichnet, die nach "Antworten auf existenzielle Fragen" gesucht habe. Er sei ein "perfektionistischer Überflieger" gewesen. Die Geschwindigkeit, mit der er gereist sei und gearbeitet habe, habe "zu extremem Stress" geführt.

Bergling war am vergangenen Freitag in Maskat, der Hauptstadt des Oman, tot aufgefunden worden. Der Künstler wurde 28 Jahre alt.