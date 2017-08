Autoskandal: Dicke Luft

Chuzpe ist, wenn man etwas so richtig verbockt hat und anderen dann vorschreiben möchte, wie die Problemlösung aussehen muss. Ein bisschen so wirkte das, was VW-Boss Matthias Müller ein paar Tage vor dem großen Diesel-Gipfel am Mittwoch in Berlin den deutschen Politikern ausrichtete: Er hoffe, der Gipfel werde „eine ernsthafte Angelegenheit“ – „keine Inszenierung, kein Wahlkampfthema“.

Nur zur Erinnerung: Der VW-Chef steht einem Unternehmen vor, das zugegeben hat, Autos mit einer Manipulationssoftware ausgestattet zu haben, damit sie sauberer wirken, als sie sind. Vor ein paar Wochen wurde dann noch bekannt, dass sich die Autoriesen VW, Audi,Porsche, Daimler und BMW jahrelang im Rahmen eines Kartells abgesprochen haben sollen. BMW bestreitet das. Daimler und VW sollen – Berichten zufolge – Selbstanzeigen erstattet haben.

Wer glaubt, dass die Konzerne deshalb Demut üben werden, fährt allerdings mit maximalem Stickstoffausstoß in die Sackgasse. Sie sind so wichtig für den Industriestandort, dass sie sich nicht einmal darauf verlassen müssen, mit den politischen Entscheidungsträgern eng genug vernetzt zu sein. Sie können diese schlichtweg in Geiselhaft nehmen.

Das Phänomen kennt man noch aus der Finanzkrise: Banken waren „too big to fail“ – zu groß, um sie untergehen zu lassen. Die Konsequenzen für die Wirtschaft wären zu heftig gewesen. Sie konnten sich darauf verlassen, vom Staat gestützt zu werden. Das Problem ist, dass angesichts dieses Sicherungsnetzes gerne ein zweiter Aspekt hinzukommt: „moral hazard“ – man tut Dinge, die man ohne den impliziten Schutz nicht tun würde. Das erinnert frappant an die Autoindustrie. Wie sehr kann ihr die Politik auf die Zehen steigen? Offenbar nicht sehr.

Das erzürnt Konsumenten, die sich in Europa schwertun, gegen große Konzerne vorzugehen. Einer, der nun in Bezug auf das mutmaßliche Kartell einen ersten Schritt setzt, ist der oberösterreichische Rechtsanwalt Hubert Niedermayr. Er hat diese Woche am Bezirksgericht Salzburg eine Klage gegen die Daimler AG und deren Importeur, die Mercedes-Benz Österreich GmbH, eingebracht. Niedermayr fordert, dass die Firmen für zukünftige Schäden haften, die sich aus der Nichterfüllung von Abgasvorschriften und aus dem mutmaßlichen Kartell ergeben. In der Klage steht: „Der Sturz der Fahrzeugwerte dieser Marken ist nur eine Frage der Zeit.“ Daimler und Mercedes Österreich war die Klage noch nicht zugestellt, weshalb sie keinen Kommentar abgaben.

