Autos auf Südautobahn beschossen: Prozess in Klagenfurt

Am Landesgericht Klagenfurt hat am Montag ein Prozess gegen zwei Kärntner, 16 und 19 Jahre alt, begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, am Ostersonntag mit einem Luftdruckgewehr auf Autos geschossen zu haben, die auf der Südautobahn (A2) unterwegs waren.

Die beiden bekannten sich zuerst geständig, gaben aber dann an, "nicht bewusst" die Fahrzeuge ins Visier genommen zu haben.

Angeklagt ist das Delikt der vorsätzlichen Gemeingefährdung, worauf ein bis zehn Jahre Haft stehen, bei Jugendstraftaten wird das Höchstmaß auf fünf Jahre herabgesetzt, ein Mindestmaß entfällt. Staatsanwältin Johanna Schunn warf den beiden vor, von einer Böschung aus auf mehrere Autos geschossen zu haben, wobei fünf Fahrzeuge beschädigt und zwei Personen verletzt wurden. Die beiden Angeklagten hätten sich damit abgefunden, dass durch ihre Tat eine extrem hohe Unfallwahrscheinlichkeit gegeben gewesen sei - "die Autos waren in dem Bereich mit weit mehr als 100 km/h unterwegs", sagte die Staatsanwältin.

Der Prozess wurde mit der Einvernahme der Angeklagten durch den Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Michael Schofnegger begonnen.