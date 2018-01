Die Schriftstellerin Gertraude Portisch, Ehefrau des Journalisten und langjährigen ORF-Mitarbeiters Hugo Portisch, ist gestern, Mittwoch, im 98. Lebensjahr in Wien gestorben. Das teilte der ORF am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Gertraude Portisch, die unter ihrem Mädchennamen Traudi Reich zahlreiche Kinderbücher verfasste, trat auch als Autorin von Lyrikbänden und Novellen sowie des Romans "Cassiel" (Edition Atelier) hervor. Gemeinsam mit Hugo Portisch veröffentlichte sie das Buch "Pilze Suchen - Ein Vergnügen". Noch 2016 erschien das Buch "Auf Teufel komm raus".

