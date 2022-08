Autor Salman Rushdie auf Bühne in New York angegriffen

Der Autor Salman Rushdie ist nach Beobachtung mehrerer Zeugen auf einer Bühne im US-Bundesstaat New York angegriffen worden. Polizei und Einsatzkräfte seien zu dem Veranstaltungshaus im Westen des Bundesstaats New York gerufen worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Wegen seines Werks "Die satanischen Verse" war er einst mit einer Fatwa belegt worden, die zu seiner Tötung aufforderte.