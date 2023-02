Automobilzulieferer ZKW baut 600 Jobs in Wieselburg ab

Der Automobilzulieferer ZKW wird sein Werk in Wieselburg im Bezirk Scheibbs verkleinern und 600 der derzeit 2.600 Beschäftigten abbauen. Geplant ist der Schritt nach Angaben vom Donnerstag bis Ende 2024. Betroffen seien zum Großteil Leiharbeiter, deren Verträge nicht weiter verlängert würden.

In der Stammbelegschaft soll der Stellenabbau "nicht nur im Zuge von Dienstgeberkündigungen erfolgen, sondern auch durch natürliche Abgänge (wie Pensionsantritte), Dienstnehmerkündigungen ohne Nachbesetzung der betroffenen Stellen sowie alternative Arbeitszeitmodelle wie Altersteilzeit", wurde in einer Aussendung betont. Den betroffenen Arbeitnehmern der Stammbelegschaft werde ein freiwilliger Sozialplan angeboten. Der Betriebsrat sei von der Geschäftsleitung bereits informiert worden, die Sozialplan-Verhandlungen würden umgehend aufgenommen.

ZKW als größter Arbeitgeber der Region habe die Situation in den vergangenen Monaten genau analysiert und sei "zum Entschluss gekommen, dass dieser Stellenabbau zwingend erforderlich ist, um die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandortes in Wieselburg wiederherzustellen und den Fortbestand der Produktion zu sichern", betonte Andreas Nix, Standortleiter der ZKW Lichtsysteme GmbH.

Die Automobilzulieferindustrie in Westeuropa kämpfe mit mehreren strukturellen Herausforderungen wie höherem Preisdruck in der gesamten Branche, zunehmender Deindustrialisierung Westeuropas und hohen Lohnkosten, wurde in einer Aussendung betont. "Verschärft und beschleunigt wird die Problematik unter anderem durch die enormen Energiekosten, hohe Inflation, Materialkostenerhöhungen und brüchige, globale Lieferketten."

ZKW habe seine Präsenz von Österreich aus proaktiv auf die globalen Märkte ausgedehnt, hielt der Zulieferer fest. Das Werk in Wieselburg spiele als einer der Kernproduktionsstandorte auf dem europäischen Markt "eine wichtige Rolle". Betont wurde, dass "die notwendigen Personalanpassungen möglichst sozialverträglich umgesetzt werden" sollen.

Der Plan von ZKW, das Produktionswerk in Wieselburg zu verkleinern, sei "ein strategischer Schritt, um es zu einer Drehscheibe für hochmoderne Produkte für Premiummarken zu machen". Das Unternehmen sei bestrebt, seine Vision von profitablem und nachhaltigem Wachstum durch eine Strategie der Konzentration und Fokussierung zu erreichen.

"Wir haben ein zukunftsorientiertes Maßnahmenpaket geschnürt, das kurzfristig zur Verbesserung des Unternehmensergebnisses und langfristig zur Erhaltung der Innovationskraft von ZKW beitragen wird", wurde CEO Wilhelm Steger zitiert. "Wir bedauern die mit den Kosteneinsparungen verbundenen Konsequenzen" für die Mitarbeiter.

Angekündigt wurde am Donnerstag auch, dass ZKW "im Rahmen seines Konzepts für nachhaltiges Wachstum" die Kapazitäten in China und Mexiko erweitern werde, "um den Bedarf an lokaler Produktion für Großkunden zu decken. Das Unternehmen werde auch seine Kapazitäten in der Slowakei ausbauen, "um regionale Kunden mit kostengünstigen Produkten zu beliefern". Für die drei Länder sei ein kontinuierlicher Einstellungsplan aufgestellt, der bis Ende 2024 abgeschlossen sein soll.

Die ZKW Group ist Spezialist für innovative Premium-Lichtsysteme und Elektronik. Zu den Top-Produkten zählen dem Unternehmen zufolge leistungsfähige und kosteneffiziente Komplett-LED-Systeme. Die ZKW Group verfügt weltweit über zwölf Standorte, die in den Bereichen Entwicklung und Produktion vernetzt sind. Im Jahr 2022 beschäftigte der Konzern etwa 10.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von rund 1,36 Mrd. Euro.

"ZKW zählt zu den größten Leitbetrieben des Landes. Dieser Job-Abbau ist daher ein schwere Schlag für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für den gesamten Wirtschaftsstandort eine dramatische Nachricht", reagierten die Landesräte Jochen Danninger und Martin Eichtinger (beide ÖVP). An die Geschäftsführung sei bereits appelliert worden, gemeinsam mit dem Betriebsrat einen fairen Sozialplan abzuschließen.

"Dass der Automobilzulieferer ZKW sein Werk in Wieselburg verkleinert und 600 Beschäftigte feuert, ist der völlig verfehlten Standortpolitik, der völlig verfehlten Energiepolitik und den Russlandsanktionen geschuldet", stellte LAbg. Reinhard Teufel, freiheitlicher Wirtschaftssprecher im NÖ Landtag, fest. Man dürfe sich nicht wundern, dass Unternehmen auf die unfreundlichen Wirtschaftsbedingungen reagieren und betriebswirtschaftlich notwendige Maßnahmen setzen würden.