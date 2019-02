Porsche hat bereits im vergangenen Jahr verkündet, umfassend auf Elektromobilität zu setzen. Nach der neuen Elektroauto-Baureihe Taycan und deren Derivat Cross Turismo soll nun auch der Macan voll elektrifiziert werden.

Der Macan gilt als Verkaufsschlager und war im Vorjahr das mit Abstand meistverkaufte Modell der Marke. Seit dem Facelift gibt es ihn nur noch als Benziner. Den Diesel hat Porsche aus dem Programm gestrichen.

© imago/imagebroker

Der Fokus liegt komplett auf dem Elektroantrieb. Neben einer erstmals mit E-Antrieb fahrenden Ausführung des Macan soll die neue Generation des Modells weiter mit Verbrennungsmotor angeboten werden – allerdings nur für eine Übergangsphase.

Nach Informationen von Spiegel.de will Porsche sein Kompakt-SUV in Zukunft mit vollelektrischem Antrieb produzieren. Dies habe der Aufsichtsrat des Unternehmens Ende vergangenen Jahres beschlossen.

© imago/Sebastian Willnow

Verkauf startet 2022

Vom Band rollen werde das erste Elektroauto-SUV der Marke ab Anfang des nächsten Jahrzehnts am Standort Leipzig. Der Verkauf soll 2022 starten. “Unser Ziel ist eine technologische Vorreiterrolle”, sagte Porsche-Chef Oliver Blume dem Online-Magazin. “Wir wollen jetzt emissionsfrei in die Zukunft fahren.”

Nur der 911er bleibt Verbrenner

Laut Blume steht fest, dass die Baureihen Macan, Cayenne, Boxster und Panamera nacheinander auf Elektroantrieb umgestellt werden sollen. Ab 2027 soll nur noch der 911er mit Verbrenner unterwegs sein.

Werk wird umgerüstet

Die Entscheidung über den Bau eines elektrisch angetriebenen Macans wurde seit Langem erwartet. Das Leipziger Porsche-Werk kündigte bereits im Dezember 2018 an, den Standort für die E-Auto-Zukunft zu rüsten. Porsche plant Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe am Standort Leipzig mit mehr als 4.200 Beschäftigten