Autolenkerin erfasste Fußgängerin auf Schutzweg in Graz - tot

Eine 67-jährige Grazerin ist Dienstagfrüh in der Dunkelheit von einer Autofahrerin auf einem Schutzweg in Graz angefahren worden und dabei ums Leben gekommen. Die 30-jährige Lenkerin dürfte die Frau übersehen haben. Die Fußgängerin starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion mit. Mögliche Zeugen des Unfalls sollen ihre Beobachtungen der Polizei mitteilen.

Zu dem Unfall kam es kurz vor 6.30 Uhr auf der Peter-Rosegger-Straße. Die 30-Jährige fuhr gerade in Richtung Stadtmitte, als es zur Kollision mit der Fußgängerin kam. Die Straße war rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Autofahrerin blieb unverletzt, ein Alkotest verlief negativ. Hinweise können an die Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059 133 65 41 10 gerichtet werden.