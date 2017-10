Die Polizei hat am Nationalfeiertag im Bezirk Oberwart einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Ein 24-jähriger Autolenker war in einer 50 km/h-Beschränkung auf einer Verbindungsstraße zwischen Unter- und Oberschützen mit 160 Stundenkilometern unterwegs gewesen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag mit.

Die Beamten hatten an der Straße Lasermessungen durchgeführt. Dem 24-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Oberwart angezeigt.