Autogipfel am Mittwoch im Bundeskanzleramt

Der von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) initiierte Autogipfel wird sich am Mittwochnachmittag mit der Zukunft der Autobranche in Österreich beschäftigen. Eingeladen sind Vertreter von Wissenschaft und Industrie. Der Start des Gipfels im Bundeskanzleramt ist für 16.15 Uhr vorgesehen. Thema soll unter anderem die Finanzierung der Forschung zu E-Fuels sein.

Bei einem Besuch Dienstagnachmittag im BMW-Werk in Steyr in Oberösterreich, in dem derzeit eine Produktion für E-Motoren errichtet wird, gab sich Nehammer technologieoffen. Forschung und Entwicklung soll nicht geprägt sein von "Entweder-oder, sondern Sowohl-als-auch" bei Elektro, Wasserstoff und E-Fuels. Der Bundeskanzler sprach sich zuletzt angesichts der bis zu 80.000 Beschäftigten im gesamten Automobilbereich in Österreich gegen ein endgültiges Aus für Verbrennungsmotoren aus.

Kritik am Gipfel übten im Vorfeld SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr, Oberösterreichs Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) sowie die Umweltschutzorganisationen Global 2000 und Greenpeace. Die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" und von Fridays For Future Austria kündigten Aktionen anlässlich des Autogipfels an.

Folgende Experten und Wirtschaftsvertreter sind zu dem Treffen mit Nehammer eingeladen: Stefan Schleicher (JKU Linz), Georg Brasseur (TU Graz), Wilfried Sihn (TU Wien), Bernhard Geringer (TU Wien), Robert Schlögl (Humboldt-Stiftung), Werner Kepplinger (Uni Leoben), Berthold Kren (Lafarge), Martijn van Koten (OMV), Klaus von Moltke (BMW Steyr), Dieter Althaus (Magna AG), Frank Obrist (Obrist Group) und Alexander Klacska (WKÖ).

In der EU dürfen ab 2035 keine Neuwagen mehr verkauft werden, die mit Benzin oder Diesel fahren. Die EU-Staaten beschlossen Ende März endgültig ein weitgehendes Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor, nachdem die Entscheidung von Deutschland wochenlang blockiert worden war. Nach dem erzielten Kompromiss können auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennungsmotor in der EU zugelassen werden, wenn sie mit E-Fuels betankt werden.

E-Fuels sind Treibstoffe, die nicht aus fossilem Erdöl, sondern aus Strom gewonnen werden. Das "E" in E-Fuels steht für Elektro, Fuel wiederum ist das englische Wort für Kraftstoff. E-Fuels sind also Elektro-Kraftstoffe. Zur Herstellung von E-Fuels ist allerdings sehr viel Strom notwendig: Für einen Liter E-Fuel braucht man 16 bis 27 Kilowattstunden Strom. Sinnvoll ist der Einsatz nur dort, wo es keine Alternativen gibt. Den Großteil des E-Fuels werde man "für Luft- und Schifffahrt" brauchen, dies werde schon "eine irrsinnige Herausforderung", sagte AVL-List-Manager Jürgen Rechberger dem Fachmagazin "Auto & Wirtschaft". Rechberger ist bei AVL List für die E-Fuel-Anlage in Graz verantwortlich. "In Europa muss es der absolute Fokus bleiben, batterieelektrische Pkw voranzutreiben", so Rechberger.