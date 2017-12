Autofahrer raste in Australien in Menschenmenge - Verletzte

Mitten im abendlichen Berufsverkehr ist ein Autofahrer in der australischen Großstadt Melbourne in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens zwölf Personen, darunter ein kleines Kind, mussten nach dem Vorfall am Donnerstagabend nahe dem Bahnhof Flinders Street von Sanitätern behandelt werden, berichtete ein Rettungsdienst.

Der Fahrer sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Berichten zufolge sei der Fahrer mit seinem Geländewagen gegen 16.40 Uhr über eine rote Ampel gefahren und in eine Menschenmenge gerast, als diese gerade den größten Zebrastreifen in Richtung der Bahnstation überquerte.

Zu Hintergründen des Vorfalls äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Zwei der Verletzten sind den Rettungskräften zufolge ins Krankenhaus gebracht worden. In australischen Medien war zuvor von mindestens fünf und bis zu 16 Verletzten die Rede. Auf den Straßen von Australiens zweitgrößter Stadt herrschte wegen des Weihnachtsgeschäfts reges Treiben.

Der Vorfall ähnelt einem anderen vom Jänner, als ein Fahrer am selben Ort zu einer Fahrt ansetzte und in einer Fußgängerzone in Passanten raste. Sechs Menschen starben, 30 wurden verletzt. Dem Fahrer wird sechsfacher Mord vorgeworfen. Der Vorfall vom Jänner wird nicht als Terrorakt behandelt.