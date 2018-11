Autofahrer ging im Rausch in Wien-Döbling auf Polizisten los

Im Rausch ist ein Autolenker am Donnerstag zeitig in der Früh in Wien-Döbling auf Polizisten losgegangen. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger bemerkte eine Streife kurz vor 4.30 Uhr in der Billrothstraße eine Gruppe von sechs Personen um einen Kleinbus mit laufendem Motor. Am Steuer des Wagen befand sich ein 30-Jähriger, offensichtlich betrunken.

Die Beamten forderten ihn zum Alkotest auf, was der Ukrainer verweigerte. Er sah nicht ein, dass laut Straßenverkehrsordnung das Inbetriebnehmen eines Fahrzeugs in alkoholisiertem Zustand verboten ist. Daraufhin brachten ihn die Uniformierten in eine Polizeiinspektion und nahmen ihm den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel ab. Das nahm der 30-Jährige zum Anlass, einen Beamten zu attackieren, dieser wurde leicht verletzt. Der Aggressor wurde vorübergehend festgenommen und wegen Winderstandes gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung angezeigt.