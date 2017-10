Autofahrer drohte Radfahrer bei Streit in Wien mit Pistole

Ein Autolenker hat am Montagvormittag in Wien-Wieden einen Radfahrer mit einer Pistole bedroht. Die beiden waren in der Mommsengasse wegen der jeweiligen Fahrweise des anderen in Streit geraten. Der 64-jährige Pkw-Lenker zeigte dem 30-Jährigen dabei mehrmals seine Pistole, die er am Gürtel befestigt hatte.

Polizisten stellten daraufhin bei dem Autofahrer zwei Pistolen und eine Langwaffe sicher, die der Mann legal besitzt. Der 64-Jährige wurde angezeigt und erhielt ein Waffenverbot auferlegt.