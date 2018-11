Auto raste in China in Schülergruppe

Im Nordosten Chinas ist ein Auto in eine Gruppe von Schülern vor einer Volksschule gerast. Die Zahl der Opfer sei noch unklar, berichteten die Staatsmedien am Donnerstag. Der Lenker sei festgenommen worden, die Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls in der Provinz Liaoning liefen noch.

Jetzt 4 Ausgaben News kostenlos & unverbindlich lesen!* *Abo endet automatisch. Hier testen ▶