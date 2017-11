Ein mit zwei Insassen besetztes Auto ist am Montagabend in Krummnußbaum (Bezirk Melk) gegen einen Baum geprallt. Der Lenker dürfte laut Polizei aufgrund eines medizinischen Notfalls - wahrscheinlich Herzinfarkt - mit dem Pkw von der Fahrbahn Richtung Golling abgekommen sein. Für den 66-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Seine 63-jährige Ehefrau am Beifahrersitz wurde laut Exekutive nicht verletzt.

