Auto in Boston fuhr in Gruppe von Menschen

Ein Auto ist in der US-Stadt Boston laut Medienberichten in eine Gruppe von Menschen gefahren. Es habe mehrere Verletzte gegeben, meldete unter anderem der Sender CNN unter Berufung auf die Polizei in Massachusetts. Im Fernsehen waren Bilder von einem Taxi zu sehen, das anscheinend in ein Gebäude gefahren war. Der Zwischenfall ereignete sich demnach in der Nähe des Logan Airport.