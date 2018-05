Auto im Bezirk Baden von Zug erfasst

Auf den Gleisen der Aspangbahn in Tattendorf (Bezirk Baden) ist Mittwochfrüh ein Pkw von einem Zug erfasst worden. Der Autofahrer blieb nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ebenso unverletzt wie der Triebwagenführer und die Passagiere in dem Zug. Der Bahnverkehr war nach dem Unfall für etwa 90 Minuten unterbrochen.

Laut Polizei dürfte ein im Bezirk Wiener Neustadt wohnhafter 19-jähriger slowakischer Staatsbürger am Steuer seines Wagens den aus dem Bahnhof Tattendorf in Richtung Wien ausfahrenden Zug zu spät wahrgenommen haben. Die Kollision auf dem unbeschrankten Übergang war die Folge. Der Pkw wurde gegen ein Verkehrszeichen geschleudert und im Heckbereich stark beschädigt. Der Lenker entstieg dem Auto ohne fremde Hilfe und unversehrt. An dem ÖBB-Triebwagen entstand der Polizei zufolge leichter Sachschaden.