Bei einem Autounfall in Lengau (Bezirk Braunau am Inn) ist am Freitagabend die 21-jährige Lenkerin nur leicht verletzt worden, obwohl ihr Auto völlig zerstört wurde. Die Frau war zuvor in einer Linkskurve in einem Waldstück einem Reh ausgewichen und gegen zwei Bäume gekracht, berichtete die Polizei. Der Motor des Unfallautos wurde sieben Meter aus dem Wagen geschleudert.

Die Autofahrerin konnte das völlig zertrümmerte Autowrack noch selbst verlassen. Sie wurde zur Beobachtung in das Krankenhaus nach Braunau am Inn eingeliefert. Der durchgeführte Alkotest war negativ.