Die Österreicher ziehen mit durchschnittlich 21,4 Jahren aus dem Elternhaus aus. Der häufigste Grund: Die Liebe.

Kein tägliches Kochen, kein Wohnungsputz und vor allem keine Miete - Hotel Mama hat durchaus seine Vorteile. Die lieben Eltern tun anscheinend alles dafür, dass der Nachwuchs sich rundum wohl fühlt und nicht zu schnell flügge wird.

Doch der All-inclusive-Luxus von Papa und Mama lässt Österreichs Söhne und Töchter ziemlich kalt. Die Kinder wollen möglichst schnell auf eigenen Füßen stehen und nehmen viel zu schnell Abschied von Hotel Mama: Mit 21,4 Jahren ziehen sie bereits aus dem Elternhaus aus. Dabei sind junge Frauen viel mutiger als die Männer. Töchter (20,8 Jahre) wagen im Durchschnitt mehr als ein Jahr früher den Schritt in ein selbstständiges Leben als Söhne (22,0 Jahre). Grund dafür kann sein, dass heranwachsende Mädchen daheim häufig stärker von den Eltern kontrolliert werden und auch mehr in die Haushaltsarbeiten eingebunden sind. Für junge Frauen ist der Auszug aus dem Elternhaus daher ein größerer Gewinn an Freiheit als für junge Männer. So das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Immobilieportals immowelt.at

Häufigster Grund für den Auszug: die Liebe

Der häufigste Grund, warum die Österreicher das Elternhaus verlassen, ist eine neue Liebe - ein Drittel zieht deswegen aus. Sie lassen sich dann eben nicht mehr von Mama oder Papa, sondern lieber vom Partner verwöhnen. Viele Österreicher verbinden den Auszug mit dem ersten Job und dem ersten Gehalt. 14 Prozent sind in eine eigene Wohnung gezogen, sobald sie sich diese leisten konnten, weitere 9 Prozent nach der Unterschrift des ersten Arbeitsvertrags. Viele haben aber auch bereits direkt nach der Schule, rund 12 Prozent oder der Ausbildung, 8 Prozent, Hotel Mama den Rücken gekehrt.