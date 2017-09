In der Türkei sind nach Angaben der Bundesregierung zwei weitere Deutsche festgenommen worden. Grund für die Festnahmen am Donnerstag seien offenbar "politische Vorwürfe", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin. Demnach gab es bisher noch keinen direkten Kontakt zu den Festgenommenen.

Jetzt 2 Ausgaben NEWS kostenlos und unverbindlich lesen!* *Test endet automatisch. Hier testen ▶