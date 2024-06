"Austrian World Summit" stellt Solidarität in den Fokus

"Be Useful" lautet das Motto des achten "Austrian World Summits" (AWS) - so wie das gleichnamige Buch von Gastgeber Arnold Schwarzenegger, aber mit dem Zusatz "Tools for a healthy planet". Die diesjährige Veranstaltung, die am Donnerstag um 9.30 Uhr in der Wiener Hofburg startet, soll die Gesellschaft "an ein solidarisches Handeln erinnern", wir AWS-Organisatorin Monika Langthaler im Vorfeld ankündigte.

Neben dem Signal, "dass jeder etwas tun kann", müssten Politiker und CEOs natürlich mit zur Verantwortung gezogen werden, stellte Langthaler klar. Die passenden Verantwortlichen für die Umweltpolitik in der EU und in den USA sind in Wien ebenfalls zu Gast. Mit dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Maroš Šefčovič, und John Podesta, dem Sondergesandten des US-Präsidenten für das Klima, wolle man über ihre jeweiligen Programme - Green Deal und US Inflation Reduction Act - sprechen. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird erneut an dem Event teilnehmen.

Neu ist beim AWS die "Austrian World Summit Solutions Expo", eine Umweltmesse für Unternehmen, NGOs und Start-ups, die im Erdgeschoss der Wiener Hofburg kostenlos offensteht und zu der auch 30 Vortragende erwartet werden. Schwarzenegger wird hier bei einer Signierstunde sein Buch präsentieren.

(S E R V I C E - Weitere Informationen und Livestream unter )