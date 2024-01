Austria-Wien-Keeper Früchtl fällt wegen Knieverletzung aus

Fußball-Bundesligist Austria Wien muss in den kommenden Wochen auf Christian Früchtl verzichten. Der Torhüter zog sich am Dienstag im Training einen Einriss am inneren Seitenband des rechten Knies zu und muss voraussichtlich vier bis sechs Wochen pausieren. Das teilten die Favoritener am Mittwoch mit. Der 24-jährige Deutsche fehlt damit den "Veilchen" in der entscheidenden Phase im Kampf um ein Meistergruppen-Ticket.

Früchtl absolvierte in der laufenden Saison alle 17 Bundesliga- sowie vier Europacup-Spiele. Im ÖFB-Cup kam jeweils Ersatzkeeper Mirko Kos zum Einsatz, der sich nun wohl auch in der Liga zeigen darf.