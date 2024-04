Austria zuhause gegen Schlusslicht Lustenau nur 1:1

Die Wiener Austria hat den ersten Sieg in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga verpasst. Die "Veilchen" kamen am Samstag zuhause nicht über ein 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen Schlusslicht Austria Lustenau hinaus und teilten zum dritten Mal in Serie die Punkte. Dominik Fitz (58.) sowie Lukas Fridrikas (77.) trafen jeweils per Elfmeter. Der WAC kann mit einem Erfolg im Abendspiel bei Blau-Weiß Linz (19.30 Uhr) die Austria von Platz eins der Qualigruppe verdrängen.

Austria Lustenau bleibt mit sieben Punkten Letzter. Bereits am Freitag trennten sich Altach und die WSG Tirol torlos.