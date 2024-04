Austria baut Führung in Quali-Gruppe aus

Die Wiener Austria hat ihre Führung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga auf sechs Punkte ausgebaut. Durch ein Heim-3:0 gegen die WSG Tirol liegen die "Veilchen" klar auf Kurs ins Europacup-Play-off. Verfolger WAC war gegen Schlusslicht Austria Lustenau mit einem 1:1 gut bedient. Fünf Runden vor dem Ligaende haben die seit der Punkteteilung sieglosen Vorarlberger fünf Punkte Rückstand auf Blau-Weiß Linz. Der Aufsteiger glich beim 2:2 in Altach zweimal aus.

Die Violetten aus Wien haben am Samstag mit dem ersten Heimsieg in der Quali-Gruppe nachgelegt. Andreas Gruber (13.) mit seinem elften Saisontor, Dominik Fitz (32.) und Muharem Huskovic (83.) schossen vor 11.470 Zuschauern den ungefährdeten Sieg der Favoritner heraus. Die Austria blieb gegen die WSG damit im elften Spiel in Folge ungeschlagen. Die nächste Chance ergibt sich schnell: am Dienstag steht die Retourpartie in Innsbruck am Programm.

Der WAC und Austria Lustenau haben unterdessen die sieglosen Serien in der 27. Runde nicht beenden können. Die beiden Teams trennten sich zum Abschluss der Hinrunde in der Lavanttal-Arena nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten mit 1:1. Die zweitplatzierten Kärntner warten damit schon sieben Partien auf einen vollen Erfolg, das Schlusslicht ist fünf Spiele sieglos.

Die Lustenauer liegen weiter fünf Punkte hinter dem Vorletzten Blau-Weiß Linz, da die Oberösterreicher beim 2:2 in Altach ebenfalls einen Zähler einfahren konnten. Adis Jasic (21.) brachte den vor der Pause klar überlegenen WAC in Front, Lukas Fridrikas (45.) gelang der Ausgleich für die Vorarlberger, die in der zweiten Hälfte deutlich näher am Sieg dran waren.

Ebenfalls eine Punkteteilung brachte das Duell zwischen dem SCR Altach und Blau-Weiß Linz. Die Vorarlberger gingen nach taktisch geprägten Beginn vor 4.331 Zuschauern durch Mike-Steven Bähre (41./Elfmeter) und Sofian Bahloul (51.) zweimal in Führung, die Oberösterreicher glichen aber dank Ronivaldo (45./Elfmeter) und Simon Seidl (60.) aus. In der Schlussphase hatten die Hausherren etwas mehr vom Spiel, der Siegestreffer gelang jedoch nicht mehr.

Die nun seit sieben Runden ungeschlagenen Altacher haben damit als Dritter weiterhin acht Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Austria Lustenau. Der Vorletzte Blau-Weiß, bereits seit 13 Runden sieglos, liegt nach wie vor fünf Zähler vor dem Abstiegsplatz.