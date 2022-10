Austria gewinnt Derby gegen Rapid, Sturm besiegt Tirol

Die Austria hat am Sonntag das Wiener Derby auswärts gegen Rapid mit 2:1 (2:0) gewonnen und ist im Allianz Stadion damit weiter ohne Niederlage. Die Violetten überholten den Erzrivalen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga und schoben sich auf Rang fünf vor. Sturm Graz bleibt Red Bull Salzburg an den Fersen. Die Grazer besiegten zu Hause WSG Tirol mit 2:1 (2:1) und liegen wieder zwei Punkte hinter dem am Vortag erfolgreichen Titelverteidiger auf Rang zwei.

Schlusslicht SV Ried feierte mit einem 2:1 (2:0) in Wolfsberg gegen den WAC den zweiten Saisonsieg und schloss nach Punkten zum Tabellenvorletzten SCR Altach auf.