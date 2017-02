Beim Autoputzen hat ein australischer Großvater einen vergessenen Lottoschein entdeckt - und ist damit Millionär geworden. Der Mann aus der ostaustralischen Stadt Newcastle, der anonym bleiben will, habe den ein Jahr alten Schein zufällig in einem alten Plastiksackerl gefunden, die noch im Auto herumlag, wie die Tageszeitung "Daily Telegraph" (Dienstag) berichtete.

Als er im Internet nachprüfte, ob er etwas gewonnen hat, habe er festgestellt, dass er um genau 1,020.496,38 australische Dollar (etwa 740.000 Euro) reicher geworden sei. Der Mann spiele regelmäßig Lotto, habe aber noch nie eine größere Summe gewonnen. Das Blatt zitierte ihn mit den Worten: "Ich bin so froh, dass ich die alten Sackerln nicht einfach auf den Müll gebracht habe." Das Geld will der Großvater nach diesen Angaben in die Ausbildung seiner Enkel stecken. Außerdem will er den Kindern helfen, Immobilienkredite abzuzahlen.