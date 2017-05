Zu Besuch in der Werkstatt von "Dr. Tod" Gunther von Hagens: Das Plastinarium in Guben gibt interessante Einblicke in unser Innerstes.

Die Ausstellung "Der Zyklus des Lebens" findet vom 2. Juni bis 10. September 2017 in der Messe Graz statt. Über 200 menschliche Präparate werden zu sehen sein. www.koerperwelten.de

Lesen Sie mehr darüber im News 21/17!