Sie suchen nach etwas Abwechslung? Dann ist dieses Gericht genau das Richtige für Sie!

Zutaten:

Für 3 Portionen

500 g Putenfleisch, geschnetzelt

1 EL Öl

3 Orange(n)

2 Karotte(n)

1 Frühlingszwiebel(n)

1 Zehe/n Knoblauch

1 Stück Ingwer, walnussgroß

½ Chilischote(n)

50 ml Weißwein

300 ml Hühnersuppe

300 ml Schlagobers

Salz und Pfeffer

Zitronensaft

Zubereitung:

1. 2 Orangen schälen, dass keine weiße Haut mehr dran ist und filetieren. 1 Orange auspressen. Karotten schälen und in feine Stifte schneiden oder in Julienne hobeln. Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden. Knoblauch, Ingwer und Chili-Schote fein schneiden.

2. Putenfleisch mit Öl in einer großen Pfanne anbraten. Dann herausnehmen. Im verbliebenen Bratfett die Karottenstifte anbraten. Dann den Knoblauch, die Frühlingszwiebel, Ingwer und Chili dazugeben und kurz mitbraten.

3. Mit Weißwein ablöschen und reduzieren lassen. Dann den Orangensaft und die Suppe dazugeben und ebenfalls etwas reduzieren lassen. Dünsten, bis die Karottenstifte nicht mehr so "strohig" sind. Dann mit Schlagobers aufgießen und aufkochen. Das Fleisch wieder dazugeben und aufkochen.

4. Zum Schluss die Orangenfilets mit dazugeben, erwärmen und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Man kann die Soße auch mit etwas Soßenbinder andicken.

Dazu Reis servieren.



