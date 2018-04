Sorge um Karin Kneissl: Österreichs Außenministerin soll in der Nacht auf Donnerstag per Notarzt ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Wie "oe24" berichtet, wurde Außenministerin Karin Kneissl in der Nacht mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Die für heute geplanten Termine fallen aus, auch der Auftritt in der Pressestunde am Sonntag soll bereits abgesagt worden sein. Hierfür gibt es allerdings noch keine offizielle Bestätigung.

Regierungssprecher Peter Launsky-Tiefenthal bestätigt eine Erkrankung, den Spitalsaufenthalt der Ministerin wollte er aber unter Berufung auf ihre Privatsphäre nicht näher kommentieren.

Karin Kneissl ist binnen kürzester Zeit das zweite Regierungsmitglied, das ins Krankenhaus musste. Erst kürzlich hat Justizminister Josef Moser aufgrund einer Blutvergiftung mehrere Tage im Spital verbracht.