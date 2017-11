Was für eine Verwandlung! Angelina Jolie ist ihr großes Vorbild – um so auszusehen wie sie, legte sich Sahar Tabar ganze 50 Mal unters Messer. Mit einem verstörenden Ergebnis: größere Lippen, ein schmaleres Näschen und messerscharfe Wangenknochen. So präsentiert sich die 29-Jährige auf Instagram. Ob die junge Iranerin damit tatsächlich als Ebenbild ihres Idols durchgeht oder doch eher als Schatten ihrer selbst?