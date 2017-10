Aus Aleppo gerettete Tiger fanden neue Heimat in den Niederlanden

Zwei aus einem Zoo im syrischen Aleppo gerettete Tiger werden in einem Tierasyl für Wildkatzen im niederländischen Nijeberkoop eine neue Heimat finden. Das Geschwisterpaar Sultan und Sajeeda soll am Montag aus Jordanien in den Niederlanden eintreffen, wie die internationale Tierschutzorganisation Vier Pfoten, die das Schutzzentrum Felida betreibt, am Freitag mitteilte.

Die vom Bürgerkrieg traumatisierten Raubkatzen werden demnach in einem besonders ruhigen Teil untergebracht und medizinisch betreut, damit sie zu einem normalen Verhalten zurückfinden. Vier Pfoten hatte die beiden Tiger im Juli gemeinsam mit elf weiteren Tieren aus Aleppos verwaistem Tier- und Vergnügungspark "Magic World" gerettet und sie zunächst in der Türkei und dann in Jordanien untergebracht, wo sie wieder aufgepäppelt wurden. Während die anderen Tiere dort bleiben, brauchen Sultan und Sajeeda weitere Hilfe für ihre Rückkehr in ein normales Tigerleben.