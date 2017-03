Unstad, Norwegen

Es gab Zeiten, da mussten Touristen bei eisigen Temperaturen stundenlang nachts ausharren, um die Polarlichter nicht zu verpassen. Das Naturphänomen tritt vor allem in skandinavischen Ländern und da während der Wintermonate, also zwischen November und März, auf. Wer das Spektakel live erleben will, sollte also schnell buchen.