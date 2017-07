Augsburg führt die Kasperl-Ampel ein

In Augsburg wird es künftig eine Fußgängerampel mit einem grünen Kasperl geben. Die Stadtverwaltung will am Freitag die besondere Ampel in der Nähe des Theaters der Augsburger Puppenkiste in Betrieb nehmen. Der Kasperl zählt neben Urmel aus dem Eis und Jim Knopf zu den populärsten Darstellern der Puppenkiste.

"Er ist von Anfang an dabei, nimmt sich nie ein Blatt vor den Mund und sagt auch wirklich jedem in tiefstem Augsburgerisch seine Meinung", charakterisieren die Macher der Puppenkiste ihren altgedienten Hauptdarsteller. Die Idee zu der Kasperl-Ampel hatte der Augsburger Fernsehsender atv. Auslöser war die Mainzelmännchen-Ampel in Mainz. Die Mitarbeiter des Regionalsenders waren der Ansicht, dass der Kasperl aus dem schwäbischen Marionettentheater mindestens genauso berühmt sei wie die Maskottchen des ZDF. Das Kasperl-Projekt bekam in der Bevölkerung viel Zustimmung und wurde von den Behörden geprüft und genehmigt.