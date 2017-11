Vier Panzer sind am Dienstag Augenzeugenberichten zufolge dabei gesichtet worden, wie sie in Richtung der simbabwischen Hauptstadt Harare fuhren. Der Vorfall ereignet sich einen Tag nachdem der Armeechef in Simbabwe erklärt hatte, dass das Militär bereit sei "einzuschreiten", sollte es weitere Säuberungen unliebsamer Beamter und Politiker geben.

