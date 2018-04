Augenentspannung im Büro: Lockernde Übungen vor dem Bildschirm

Kaum einer kommt heute im Beruf ohne Computer aus und neben anderen Gesundheitsrisiken am Bildschirmarbeitsplatz ist eines, dass die Augen dabei maßgeblich beeinträchtigt werden. Die Rechnung präsentiert sich in Form von brennenden, stechenden, juckenden Augen, Augenschmerzen und in weiterer Folge womöglich Kopfschmerzen.

Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, wie Sie dem Einfluss des Bildschirmes auf Ihre Augen den Kampf ansagen können. Man kann sowohl kleine Angewohnheiten in den Alltag integrieren, als auch aktive Anwendungen regelmäßig durchführen, um die Augenmuskeln zu trainieren und im Allgemeinen die Augen zu entspannen.

Gute Angewohnheiten für Bildschirmarbeiter für die Augenentspannung

Die Hauptprobleme der Bildschirmarbeit für die Augen sind die immergleiche Distanz zum Objekt Bildschirm, den man ständig fokussieren muss, und die zum Teil blendenden Lichtverhältnisse, die das Display verursacht. Dadurch, dass auch beim Lesen und Arbeiten auf dem Bildschirm meist bläulicheres Licht herrscht, als in der Umgebung, wird das Auge strapaziert. Die konstante Distanz zum Bildschirm verspannt die Augenmuskeln, da sie sich auf der Einstellung der Augenlinse für Nahsicht verkrampfen.

Prinzipiell helfen schon mal kleine Angewohnheiten, Beschwerden, wie müde, oder trockene Augen, zu lindern. Häufigeres Blinzeln wäre eine davon. Es treibt die Produktion der Tränenflüssigkeit voran, genauso wie die Augen öfters bewusst zu schließen, oder intensiv zu Gähnen. Regelmäßige Pausen (empfohlen werden etwa 10 min pro Stunde) und Blicke ins Freie aus dem Fenster, regenerieren die angestrengten Augen.

6 Trainings- und Entspannungsübungen für unsere Augen

Um zwischendurch für Entlastung zu sorgen, gibt es eine Reihe von praktischen Übungen, die sich einfach umsetzen lassen. Sechs dieser Übungen, verraten wir Ihnen jetzt:

1) Kreisen der Augen

Stellen Sie sich Ihr Gesicht wie eine Uhr vor. Richten Sie den Blick auf 12 Uhr und machen Sie die Augen weit auf. Verharren Sie in dieser Position zwei tiefe Atemzüge lang und wandern Sie dann weiter auf 1 Uhr. Nach weiteren zwei Atemzügen bewegt sich Ihr Blick weiter auf 2 Uhr. So fahren Sie fort, bis Sie wieder bei 12 Uhr angelangt sind.

Wiederholen Sie die Übung in die gegengesetzte Richtung. Schließen Sie dann die Augen und legen Sie Ihre warmen Handinnenflächen auf die Augen, um die Tränenflüssigkeit zu erwärmen und die Augäpfel sozusagen darin schwimmen zu lassen. Danach die Augen langsam öffnen. Diese Übung ist bei trockenen Augen besonders gut, da die Tränenflüssigkeitsproduktion angeregt wird.

2) Nahsicht – Fernsicht

Diese Übung gibt es in mehreren Ausführungen. So können Sie beispielsweise einen Zeigefinger etwa 15 cm vor der Nase platzieren, den anderen Zeigefinger noch 15 cm weiter. Wechseln Sie dann mit dem Blick von einem zum anderen Zeigefinger und fokussieren Sie so den Blick immer wieder neu. Oder aber Sie halten einen Stift (oder einen anderen Gegenstand) etwa 30 cm vor das Gesicht und blicken abwechselnd vom Objekt an einen Punkt in der Ferne. Das flexibilisiert die versteiften Augenmuskeln.

3) Augenhöhlenmassage

Die Massage der Augenhöhlen hilft dabei, die angestrengte Augenpartie zu lockern und zu entspannen. Schließen Sie für diese Übung am besten die Augen. Dann legen Sie die Daumen auf die Schläfen und die Zeigefinger auf die Nasenwurzel. Entlang der Innenkante der Augenbrauen verfolgen Sie dann den Schädelknochen und umrunden so die Augenhöhle. Lassen Sie zusätzlich auch die anderen Gesichtsmuskeln locker.

4) An- und Entspannung

Beginnen Sie mit geschlossenen Augen und einer ruhigen Atmung. Reißen Sie dann die Augen so weit als möglich auf und halten Sie die Spannung für etwa zwei Atemzüge. Für die nächsten beiden Atemzüge lassen Sie die Augen wieder locker und geschlossen. Nach etwa 4 Wiederholungen schließt man am besten die Augen und beendet die Übung, wie Übung #1 (mit den erwärmten Handinnenflächen auf den Augen).

5) Leichte Druckmassage

Stützen Sie hierzu die Ellenbogen auf die Tischplatte und legen Sie die Augenhöhlen auf die Handballen. Achten Sie auch hier wiederum darauf, dass Ihre Hände warm sind. Durch das Auflegen entsteht ein leichter Druck auf den Augen. Dieser reicht bereits aus und wird etwa 3 Atemzüge so gehalten. Anschließend richten Sie sich auf und klimpern mit den Augenlidern. Halten Sie abschließend die Augen am besten nochmal geschlossen.

6) Klopfmassage

Diese Übung funktioniert ähnlich wie die Augenhöhlenmassage, nur eben geklopft. Halten Sie Zeige- und Mittelfinger zusammen und beginnen Sie bei der Nasenwurzel zu Klopfen. Die Linie verläuft wieder an der Innenkante der Augenhöhlen am Schädelknochen entlang. Der Druck kann nach unten hin etwas verstärkt werden, wenn Sie möchten. Um die Entspannung bei allen diesen Übungen zu unterstützen, sollte auch auf eine gleichmäßige, tiefe Atmung geachtet werden. Bei Übungen mit geschlossenen Augen lässt man sich am besten am Ende Zeit, wenn es soweit ist, die Augen wieder zu öffnen. Ansonsten erschrickt und blendet man die Augen wieder und man hat den gegenteiligen Effekt.

Abgesehen von den hier beschriebenen Übungen, sollte man generell den Arbeitsplatz ergonomisch gestalten. Aber auch die ein oder anderen Hausmittelchen können nicht schaden, wie zum Beispiel kühle Kompressen aus Kamillen- oder Augentrosttee aufzulegen. Ernährungstechnisch soll die Zufuhr von Vitamin A und seine Vorstufe Beta-Carotin die Augen unterstützen.

Autor: MUDr. Ivo Durkovic – Chefarzt, Ophthalmologe in der iClinic in Bratislava