Was unterscheidet ein Produkt, das 1,33 Euro/100 ml kostet, von einem, das 18 Mal so teuer ist? Im unten angeführten Fall - außer dem Preis - so gut wie gar nichts. Zu diesem Schluss kamen die Tester der deutschen Stiftung Warentest. Sie nahmen flüssige Entferner für wasserlösliches Augen-Make-up unter die Lupe. Acht der von ihnen getesteten Produkte sind auch in Österreich erhältlich. Und so haben sie abgeschnitten:

Grundsätzlich wäre mal Folgendes zu sagen: Wer ein Produkt der Marke Bobbi Brown, Laverna, Balea, Cien, Nivea, Vichy, Garnier oder Clinique kauft, kann im Grunde nicht viel falsch machen. Sie alle haben im Test mit der Note Gut abgeschnitten. Der Unterschied scheint daher lediglich im Preis zu liegen. So ist der "Eye Makeup Remover" von Bobby Bown mit 24,50 Euro/100 ml satte 18 Mal so teuer wie das Lidl-Produkt Cien (1,33 Euro/100 ml).

Ebenso im unteren Preissegment befinden sich der "Augen Make-Up Entferner für wasserlösliches Make-up ölfrei" von der dm-Eigenmarke Balea (1,75 Euro/100 ml), der "Sanfte Augen Make-Up Entferner" von Nivea (2,72 Euro/100 ml) und die "Clean & Fresh Augen Make-Up Entferner Lotion" von Garnier (3,35 Euro/100 ml). Bereits dreimal so teuer ist der "Pureté Thermale Sanfter Augen-Make-up-Entferner" von Vichy.

Sämtliche getesteten Produkte sind für die Schleimhäute sehr gut verträglich. Lediglich zwei Produkte - nämlich das bereits erwähnte von Bobbi Brown und jenes von Laverna - weisen einen kleinen Mangel hinsichtlich der Verpackung auf. Ihnen fehlt es an einer Folie oder einem Siegel, anhand der bzw. dem man erkennen kann, ob die Flasche noch original verschlossen ist oder bereits geöffnet wurde.

Apropos Laverna: Mit dieser Marke ist auch ein Naturprodukt in der Riege der Augen-Make-up-Entferner vertreten. Ansonsten haben Sie die Qual der Wahl: Gute Qualität zu einem günstigen oder zu einem teuren Preis - die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen.

Videoempfehlung:

Tutorial - Augen optisch vergrößern.

© Video: G+J Digital Products