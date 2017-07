Der Aufschwung in der Eurozone hat im Juli einen erneuten Dämpfer erlitten. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel um 0,5 auf 55,8 Punkte. Das ist der schlechteste Wert seit einem halben Jahr, wie das Institut IHS Markit am Montag zu seiner Umfrage unter 5000 Unternehmen mitteilte.

Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 56,2 Zähler erwartet. Ab 50 signalisiert das Barometer ein Wachstum. "Der abermalige Rückgang zeigt, dass der zuletzt rasante Aufschwung der Eurozone zum zweiten Mal hintereinander an Dynamik verloren hat", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Insgesamt blieb die Wachstumsrate aber beeindruckend hoch."

Die Zuwächse bei Auftragseingang, Auftragsbeständen und Beschäftigung fielen allesamt niedriger aus als im Juni. Sie blieben aber solide, betonte Markit. Die Unternehmen schufen so viele neue Stellen wie selten zuvor in den vergangenen zehn Jahren: "Ausschlaggebend hierfür waren nicht nur die gute Auftragslage, sondern auch der anhaltend positive Ausblick."

Nachgelassen hat der Preisdruck. "Das dürfte den Eindruck verstärken, dass die EZB keine Eile hat, die Zügel bei der Geldpolitik anzuziehen", sagte Williamson. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte sich alle Optionen offen halten, "bis sie sich ein genaueres Bild von der Nachhaltigkeit des Aufschwungs verschaffen kann". Die EZB will im Herbst über ihre Anleihenkäufe entscheiden, mit der sie die Inflationsrate näher an Zielmarke von knapp unter zwei Prozent bringen will.

Mit Deutschland und Frankreich meldeten die beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone ein kräftiges Wachstum, auch wenn das Barometer in beiden Ländern den zweiten Monat in Folge nachgab. "In den übrigen von der Umfrage erfassten Ländern gewann der Aufschwung an Dynamik", betonte Markit. "Hier wurde die zweithöchste Wachstumsrate seit zehn Jahren verzeichnet."