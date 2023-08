Aufräumarbeiten nach Unwettern in betroffenen Gebieten

Nach den Unwettern mit Hochwasser sind am Mittwoch in den betroffenen Gebieten die Aufräumarbeiten weitergegangen. In Tirol war vor allem das Ötztal stark betroffen. Unter anderem sollen noch Erkundungs-und Versorgungsflüge in den betroffenen Regionen stattfinden. In Salzburg wurde eine Notfahrbahn für eingeschlossene Menschen im Raurisertal errichtet, sie soll bis zum Abend fertiggestellt werden. Am Vorarlberger Bodenseeufer hatte der Rhein einen Holzteppich erzeugt.

In Tirol half auch das Bundesheer in der Luft und zu Boden mit. So war etwa ein Transporthubschrauber AB212 im Einsatz und kümmerte sich unter anderem um Materialtransporte. Mit Ausnahme der Versorgungsflüge im hinteren Ötztal würden sich die Gemeinden dort auf dem Landweg selbstständig über die Zufahrt über das Timmelsjoch versorgen, betonte die Öffentlichkeitsarbeit des Landes am Mittwoch. Weiter voll im Gange waren die Arbeiten an der Ötztal-Bundesstraße (B 186). Die Verbindung soll schnellstmöglich wiederhergestellt werden. Am Mittwoch fanden dort die Schüttarbeiten statt, um das Ufer zu sichern und den Straßenkörper anschließend schnellstmöglich aufzubauen. Die Straße war unterspült und beinahe weggerissen worden, der bekannte Wintersportort Sölden seitdem de facto von der Außenwelt abgeschnitten.

Probleme gab es im Ötztal zudem bei den Gasleitungen. An vier Stellen war die Gasleitung aus ihrer Position gerissen bzw. freigelegt worden. Die Gasversorgung blieb aber nach wie vor aufrecht. Die landeseigene Tigas war weiterhin dabei, freigelegte Gasleitungen an drei der vier Stellen zu erneuern, an einer Stelle wurden bereits Sicherungsmaßnahmen vorgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand werde dies ebenfalls noch mehrere Tage in Anspruch nehmen, erklärten die Verantwortlichen. Die Schadenssumme, die öffentliche Infrastruktur betreffend, war mit rund zwölf Millionen Euro beziffert worden. Etwaige Schäden in den Gemeinden und bei Privatbauten wurden nach wie vor erhoben.

Von den bei Kolm Saigurn im Talschluss des Salzburger Raurisertals festsitzenden rund 50 Menschen waren noch am Dienstag zehn Personen mit dem Hubschrauber ausgeflogen worden. Der Rest kann jederzeit zu Fuß oder in Begleitung der Bergrettung mit einem Quad abreisen. Die meisten von der Außenwelt abgeschnittenen Personen wollen aber auf die Fertigstellung einer Notfahrbahn warten. Diese soll bereits Mittwochbend freigegeben werden.

Wie der Rauriser Bürgermeister Peter Loitfellner am Mittwoch in einer Aussendung des Landes Salzburg informierte, will der Großteil der noch festsitzenden Menschen mit ihren am Parkplatz im hinteren Raurisertal geparkten Autos abreisen. "Das ist aufgrund der komplett zerstörten Straße nicht so schnell möglich. Daher versuchen wir als erstes eine Notfahrbahn für diese Ausfahrten zu errichten." Eine Zufahrt nach Kolm Saigurn über die Notpiste werde aber bis auf weiteres nicht möglich sein. Parallel arbeitet die Wildbach- und Lawinenverbauung daran, die Rauriser Ache wieder in ihr Bachbett zu bringen.

Am Rohrspitz - einem Abschnitt des Vorarlberger Bodenseeufers - hat das Rhein-Hochwasser der vergangenen Tage einen imposanten Holzteppich erzeugt. Im Zuge des Hochwasserereignisses lagerte der Fluss in unmittelbarer Nähe seiner Mündung in den Bodensee massenhaft ganze Baumstämme und allerlei Holzmaterial ab, das der Rhein mitgerissen hatte. Die Abflussmengen des Rheins und der Vorarlberger Flüsse hatten sich am Mittwoch nach einer Wetterberuhigung weitestgehend normalisiert.

Hatte die Hochwasserspitze am Montagnachmittag noch rund 2.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Bodensee gespült, so waren es am Dienstagnachmittag noch 1.300 Kubikmeter. Nachdem die Niederschläge nachgelassen bzw. aufgehört hatten, zeigte die Messstelle in Lustenau am Mittwochvormittag noch eine Abflussmenge von 745 Kubikmeter Wasser pro Sekunde an. Der Hochwasserschutz beim Alpenrhein ist aktuell auf 3.100 Kubikmeter ausgelegt, was einem 100-jährlichen Hochwasser entspricht.

Welche enormen Mengen an Wasser der Rhein in den vergangenen Tagen in den Bodensee transportiert hat, zeigte der See-Pegel: Dieser stieg seit Montag um etwa 80 Zentimeter an - damit der Bodensee um nur einen Zentimeter zulegt, braucht es 5,4 Millionen Kubikmeter Wasser.