Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und drei Verletzten in NÖ

Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat Freitagabend bei Neunkirchen in Niederösterreich drei Verletzte gefordert. Ein 44-jähriger Lenker war auf der Semmering Schnellstraße in Fahrtrichtung Wien mit seinem Pkw vom Beschleunigungsstreifen auf den zweiten Fahrstreifen gewechselt. Dort fuhr ein weiteres Fahrzeug auf den Wagen des 44-Jährigen auf, berichtete die Polizei am Samstag.

Das vordere Auto überschlug sich als Folge des Aufpralls. Danach krachten noch zwei weitere Pkw in die Unfallautos. Drei Personen mussten mit der Rettung ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht werden. Der Lenker des zweiten Autos war am Unfallort nicht anzutreffen. Er dürfte laut Polizei zu Fuß den Ort des Geschehens verlassen haben.