Auffahrunfall auf A8 in OÖ - Erhebliche Staus erwartet

Nach einem schweren Auffahrunfall Mittwochvormittag auf der Innkreisautobahn (A8) haben zwei Lkw die gesamte Fahrbahn in Richtung Suben bzw. Deutschland blockiert. Die A8 war zwischen den Auffahrten Ried im Innkreis und Ort gesperrt, der Verkehr wurde in Ried ab- und in Ort wieder aufgeleitet, teilte die Asfinag der APA mit. Der Sperre werde mehrere Stunden dauern, hieß es am Vormittag.

Der Unfall passierte gegen 9.30 Uhr. Danach lag ein Lastwagen quer über eine Fahrspur und den Pannenstreifen, der andere stand mit schwerbeschädigtem Führerhaus auf der Überholspur. Über Verletzte gab es vorerst keine Auskunft. Mit erheblichen Staus war zu rechnen.