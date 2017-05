Christian Gäbler, Österreichs medizinischer "Laufpapst", über die "Versportlichung" der Gesellschaft. Warum man was wie viel und wozu für die Gesundheit tun sollte.

Ein Körper als Programm: Der 52-jährige Christian Gäbler, vom "Trend" im Vorjahr zum beliebtesten Unfallchirurgen des Landes gekürt, ist gertenschlank, gebräunt und wirkt - so banal es klingt - "fit wie ein Turnschuh". In seiner Sportordination befindet sich am Tisch ein Gugelhupf, sogar mit Schokoladeglasur. Ein Symptom, dass der Fitness-Guru Kargheit predigt, aber Laster lebt? "Ich mag mich überhaupt nicht kasteien. Ich mag eben auch Schokolade, mit oder ohne Gugelhupf. Diese und andere Vorlieben gleiche ich aus, indem ich wöchentlich fünfmal trainiere und damit meinen Stoffwechsel anrege." Das passiert in Form von einer Mischung von Ausdauer-und Krafttraining am Abend nach der Ordinationszeit, nur Montag und Donnerstag sind Ruhetage für Gäblers Körper. Am Wochenende geht es meist raus aus Wien, derzeit oft zum - neben dem Kitesurfen - jetzigen Lieblingssport, dem Mountainbiken. Auch auf die Marathon-Distanz.

Langweiliger Marathon

Laufend hat Gäbler die traditionellen 42,195 Kilometer nur zweimal bewältigt, 2005 in Wien und knapp darauf in New York. Er schätzt mehr die Halb-Marathons. Warum?"Weil mir die volle Distanz nach der Hälfte zu langweilig wird. Natürlich auch, weil ich beim ersten Mal einen Fehler gemacht habe, den viele machen: Ich habe mich überschätzt." Die ersten 10 Kilometer in 43 Minuten geschafft ("Da war ich unsterblich"), bei Kilometer 20 die Müdigkeit gespürt, "bis zum Ziel war es dann die Hölle." Dabei hatte er sich gut vorbereitet, nur sich in der Praxis überschätzt: "Das geht vielen gut Trainierten so, die 42 Kilometer sind eben eine große Belastung."

Ist das Laufen auf Straßen nicht generell schädlich? "Nein, moderne Laufschuhe dämpfen perfekt." Man müsse sie nur regelmäßig überprüfen, noch mehr die eigene Gesundheit: "Vor jedem längeren Lauf sollte man sich gründlich untersuchen lassen." Und bei den regelmäßigen kürzeren Einheiten die Hilfe von Pulsmessern in Anspruch nehmen. "Ein großer Unterschied zu heute. Wir sind in meiner Jugend einfach ohne Plan drauf los gerannt, ich habe das gehasst, dieses Gehetzt-Werden bis zum Erbrechen." Mehr geschätzt wurde eine andere Hetze: "In der Gruppe mit dem Rad von Villach 25 Kilometer zum Berg radeln, mehrere Stunden Klettern, dann wieder 25 Kilometer zurück." Diese sportlichen Erfahrungen haben später seine berufliche Karriere gelenkt: Ausbildung am Wiener AKH, Unfallchirurg mit Schwerpunkt Sportverletzungen, medizinisch verantwortlich für die Fußball-EM 2008 und die Wiener City-Marathonläufe.

Schließlich Eröffnung der eigenen "Sportordination", in der wissenschaftlich beraten und medizinisch behandelt wird. Gäbler: "Ich mache im Jahr zwischen 700 und 800 Operationen, zwei Drittel davon betreffen das Knie, das andere Drittel betrifft Schultern und typische Sportverletzungen wie Achillessehnenrisse oder Knöchelbrüche."

Sportliche Gesellschaft

Auch die österreichische Gesellschaft wird zunehmend "versportlicht": Überall wird begeistert bis pflichtbewusst gejoggt oder gewalkt, drängen sich Menschen in Fitnesszentren, kleiden sich möglichst oft und selbstverständlich sportlich: Empfundene acht von zehn tragen zu den unvermeidlichen Jeans inzwischen ebenso unvermeidliche Sportschuhe, Sneakers kann man - Wolfgang Schüssel war da vor 15 Jahren ein Trendsetter - längst auch zu Anzügen tragen. Bloß ein oberflächlicher Trend? Gäbler verneint: "Das geht schon länger so. Sportlich sein ist für immer mehr Menschen aller Altersgruppen ein Synonym für gesund und jung sein. Schon 90 Minuten regelmäßige wöchentliche Bewegung, am besten in drei Einheiten zu dreißig Minuten aufgeteilt, senken in kurzer Frist Bluthochdruck und Übergewicht, in längerer die Gefahr eines Herzinfarkts um 60 Prozent, einer Krebserkrankung um 50, eines Schlaganfalls um 40 Prozent."

Je früher man damit beginne, umso nachhaltiger: "Natürlich sollte man in den Schulen die tägliche Turnstunde einführen. Schon zwei Stunden mehr in der Woche wären nützlich, mehr jedenfalls als etwa zwei Stunden mehr Mathematik. Übrigens auch für Mathematik: Kinder könnten sich bei ausreichender Bewegung dann mehr auf alle Hauptfächer konzentrieren." Ganz klassisch: Mens sana in corpore sano.

Peter Pelinka geht für News jede Woche "auf einen Kaffee" mit interessanten Zeitgenossen und Zeitgenossinnen. pelinka.peter@news.at