Es war der Aufreger des Wochenendes: Der Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der Hochzeit der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl in der Südsteiermark, die sich, wie ein Video zeigt, mit einem Knicks dafür bedankte. Dieser „Kniefall“ sorgt für große Empörung im Netz.

Dass die heimische Außenministerin ausgerechnet den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu ihrer Hochzeit mit Wolfgang Meilinger ins steirische Gamlitz einlud, sorgte bereits vorab für heftige Debatten. So kam zum Beispiel heftige Kritik aus der Ukraine, dass Österreich kein neutraler Vermittler mehr sein könne.

Doch davon ließ sich die Außenministerin nicht abhalten und so landete Putin am Samstag in Graz, um sich rund eineinhalb Stunden bei der Festgemeinschaft aufzuhalten – und ein gemeinsames Tänzchen mit Kneissl zu absolvieren – bevor er sich auf den Weg zu einem Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel aufmachte.

Knicks nach Tanz regt auf

Dieses kleine Tänzchen ist es, das derzeit für große Furore in den sozialen Medien sorgt. Es scheint für die Kritiker noch das Tüpfelchen auf dem i zu sein, denn am Ende des Tanzes bedankt sich Karin Kneissl mit einem Knicks beim russischen Präsidenten. Die Geste wird als „Kniefall“ vor dem russischen Machthaber interpretiert und mit zahlreichen negativen Kommentaren versehen.

Pressestimmen aus dem Ausland

Auch internationale Zeitungen kommentierten die Teilnahme Putins an Kneissls Hochzeit am heutigen Montag:

» "Womöglich schmerzt sie, dass Kanzler Sebastian Kurz die EU-Agenden und damit die für Österreich relevantesten außenpolitischen Themen mit ins Kanzleramt nahm." «

"Neuen Zürcher Zeitung": "Kneissls Selbstbewusstsein ist zweifellos ausgeprägt und womöglich schmerzt sie, dass Kanzler Sebastian Kurz die EU-Agenden und damit die für Österreich relevantesten außenpolitischen Themen mit ins Kanzleramt nahm. In der Position gegenüber Russland kann sie dagegen Akzente setzen - was sie nun in fragwürdiger Art und Weise tat. Geltungssucht werfen ihr einige vor, naive Unbedarftheit andere. Die Opposition sieht zudem eine unzulässige Vermischung von Politik und Privatem. Kneissls Vermählung mit einem steirischen Unternehmer, die eigentlich ganz privat hätte verlaufen sollen, wird wegen des Tanzes mit Putin Österreichs Außenpolitik noch länger beschäftigen."

"Münchner Merkur": Diplomatie ist das Gegenteil von Unbedarftheit. Und unbedarft ist noch ein mildes Wort für Österreichs FPÖ-Außenministerin Kneissl. Aus ihrer Hochzeit, einem privaten, für sie sehr erfreulichen Vorgang, macht sie im Übermut die große Bühne für Russlands Imperator, hofiert den Gast, lobhudelt und knickst. Die schräge Putin-Show mit Kosakenchor in der Steiermark ist keine warmherzige Nähe-Geste, sondern untergräbt zwei Autoritäten: erstens Österreichs Rolle als neutraler Vermittler im Ukraine-Konflikt, zweitens die Sanktionspolitik Europas, die nur mit einem einigen Westen wirksam ist. Nicht der Dialog mit Putin ist falsch, sondern die Unterwürfigkeit, die missratene Inszenierung.

» "Unbedarft ist noch ein mildes Wort für Österreichs FPÖ-Außenministerin Kneissl" «

"24 Tschassa" (Sofia): "Wer sich über die Fotos vom Hochzeitstanz der österreichischen Außenministerin mit Putin gefreut hat, indem er sie als eine Umarmung zwischen Europa und Russland deutete, war voreilig. Nur zwei Stunden nach dem Walzer (.) gingen die nächsten Fotos um die Welt - mit Putin und Merkel. Und sie zeigen gerade das Gegenteil der fröhlichen Bilder aus den Österreichischen Alpen - in Europa wird Putin noch immer mit Distanz, Kühle und Diskretion empfangen.

So attraktiv es auch ist, ist die Deutung der Weltpolitik nach Bildern nicht immer genau. Die Verbeugungen in Österreich und das Treffen in Berlin zeigen nichts Neues. Die Europäer halten am Dialog mit Russland fest, Umarmungen wird es aber nicht geben, bis Russland nicht aufhört, die Menschen- und internationalen Rechte zu verletzen. Deutschland tritt soweit nicht von seiner klaren Position dazu ab."

"Märkische Oderzeitung" (Frankfurt/Oder): "Man darf den Charmeur Putin nicht unterschätzen. Immer wieder versucht er, sich als toller Kerl in Szene zu setzen. Auch sein Besuch bei der österreichischen Ministerin war wohlkalkuliert und dürfte ihm bei manchen im Westen einen Imagegewinn gebracht haben. Doch das anschließende Treffen mit der (deutschen) Bundeskanzlerin hat gezeigt: Die ganze Charme-Offensive nützt ihm wenig. Russlands Präsident muss sich auch inhaltlich auf den Westen zubewegen. Sonst bleibt sein Land in der politischen Isolation."