Auch Slalom in Kranjska Gora abgesagt - Feller gewinnt Kugel

Skirennläufer Manuel Feller steht als Gewinner des Slalom-Weltcups der Männer fest. Der Tiroler ist nach der Absage des Slaloms von Kranjska Gora, der am Samstag stattfinden hätte sollen, im letzten Saisonbewerb in Hinterglemm nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Extrem starker Regen in den vergangenen 24 Stunden habe die Piste komplett zerstört, hieß es vom Weltverband FIS am Mittwoch, das Rennen in Slowenien wurde gestrichen.

Für den 31-jährigen Feller ist der Kugel-Gewinn der größte Erfolg in seiner Karriere neben der Slalom-Silbermedaille bei der WM 2017 in St. Moritz. In dieser Saison war er in seiner Spezialdisziplin nie schlechter als auf Platz fünf klassiert, er gewann bisher vier Rennen.